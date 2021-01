Pronti via, come nelle migliori occasioni. Giusto per ricacciare indietro le scorie della supercoppa persa contro la Juventus lo scorso mercoledì. Hirving Lozano è da record: la sua rete - arrivata in 8''25 secondi a Verona - è stata la più rapida nella storia del Napoli in Serie A. L'ultimo giocatore degli azzurri a segnare un gol in A nel primo minuto di gioco era stato Cavani nell'ottobre 2011 contro il Catania.

Quella del messicano del Napoli si aggiunge quindi alle reti più veloci di sempre segnate nella storia del massimo campionato italiano. Al primo posto resta sempre Rafael Leao con il gol siglato in 6''76 secondi lo scorso dicembre contro il Sassuolo, mentre al terzo c'è il gol di Paolo Poggi in un Fiorentina-Piacenza del 2001 (8''90) secondi). Al secondo posto assoluto, dunque, la rete di Lozano.

