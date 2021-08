Napoli, sta arrivando Lozano: il messicano domani in ritiro

È partito nella notte italiana da casa sua, in Messico, per raggiungere oggi Napoli e ritrovare la squadra azzurra. Hirving Lozano è atteso da Luciano Spalletti: l'esterno azzurro sarà domani in ritiro a Castel di Sangro (insieme con Dries Mertens) come da programma dopo il lungo infortunio. Il Chucky è parso già in ottime condizioni alla partenza dopo l'infortunio al volto di qualche settimana fa.

🚨 Hirving Lozano llegó al Aeropuerto de CDMX para viajar de vuelta a Italia 🇮🇹 y reportar con el Napoli.



No dio declaraciones a su salida. pic.twitter.com/Y82BWk4NqC — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) August 8, 2021