Napoli, Lozano tuona sui social: «Futuro? Solo speculazioni»

Dopo tanti rumors di mercato sul suo futuro, Hirving Lozano ha voluto scrivere ai suoi fan direttamente via social per fare chiarezza. «A seguito di alcune notizie che circolano in rete, credo sia opportuno specificare che qualsiasi comunicazione sul mio futuro e sulla mia carriera saranno valide solo quando arriveranno dalla mia propria voce o da quella dei miei agenti. Le scelte sul mio lavoro vengono prese solo da me e dal mio entourage, non da famiglia e amici. Qualsiasi parola che arrivi dall’esterno è solo una speculazione», le parole del messicano del Napoli.