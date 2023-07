Inviato a Castel di Sangro

Settemila persone sugli spalti. Mille che non sono riuscite a entrare, protestando ai cancelli della tribuna. Passione Napoli alle stelle. Ed è solo un allenamento a porte aperte. Tant’è che il club azzurro pensa, al ritorno a Napoli, di organizzare qualche allenamento al Maradona. Momenti di tensione, perché chi è rimasto fuori si è lamentato con le forze dell’ordine, poi alla fine sono stati aperti dei settori della tribuna riservati e le acque si sono calmate. De Laurentiis si fa travolgere dall’atmosfera e saltella anche lui al coro “chi non salta è juventino”. E il sindaco Caruso è pronto ad ampliare la capienza vista l’invasione azzurra.



Infortuni, incomprensioni. La parabola di Lozano è davvero triste. Neppure un minuto in campo nella prima amichevole di Castel di Sangro e la sensazione che Garcia dovrà dare seguito alla decisione presidenziale di tenerlo da parte. De Laurentiis lo ha avvertito che non avrebbe fatto passi indietro. E il povero messicano (ieri sorridente come non mai: d’altronde è il giorno del suo compleanno) ha capito che De Laurentiis fa sul serio: solo che club che lo cercano non ce ne sono (il Los Angeles lo vuole a zero) e adesso, anche per ripicca, non vuole fare sconti al Napoli per la riduzione dell’ingaggio. Un braccio di ferro in cui Lozano punta a non perdere neppure un euro. Ma rischia di restare a fermo: allenarsi, come ha fatto anche ieri pomeriggio (peraltro applaudito dai tifosi) ma senza partite. Con il Girona non cambierà la musica: a meno che in queste ore non arrivino segnali particolari dagli Stati Uniti e dal Los Angeles. Tutto muto, sull’asse Abruzzo-Usa. Ma qualcosa dovrà succedere.

Ore di attesa per il nuovo difensore. Il Napoli, nelle ultime ore, ha ottenuto un terzo sì, quello del greco Mavropanos. Ma anche qui, come con Danso (del Lens) e Kilman (Wolverhampton) quello che manca è l’intesa con lo Stoccarda. La strategia degli azzurri è chiara: ha presentato in forma scritte delle offerte ai tre club, non intendono partecipare ad aste o a giochi al rialzo. E ora sono in serena attesa di una risposta: qualcuno, prima o poi, accetterà (la convinzione è questa). E sono questi i giorni chiave, anche perché quasi tutti i campionati europei sono ai nastri di partenza. E se ci sono rose da sfoltire occorre farlo adesso. Il Napoli ieri è rimasto fermo: ma i display del ds Meluso e di Micheli non hanno lampeggiato con messaggi positivi. La fretta comincia a esserci. Ed è quella di Garcia che vorrebbe iniziare a lavorare con il suo nuovo difensore centrale. Intanto, Castrovilli è davvero molto tentato dall’avventura a Napoli, anche se sarebbe atteso da un ruolo di rincalzo. Operazione che si può fare, anche perché la Fiorentina vuole Demme e ha chiesto informazioni anche su Gaetano. Demme, a proposito, ieri è uscito per un leggero risentimento. Ieri si sono allenati Lobotka ed Elmas (parzialmente in gruppo) e dunque solo Mario Rui è ancora in infermeria.



Quel che conta è che gli arabi dell’Al-Hilal non si sono fatti più vivi dopo il no di De Laurentiis per Osimhen. Da ieri a Castel di Sangro c’è pure l’agente Calenda, che è piombato per stare vicino al nigeriano sempre bisognoso di attenzioni. La via del rinnovo sembra spianata, con il sì di De Laurentiis alla clausola da 160 milioni di euro, l’ultimo che deve convincersi è proprio Osimhen. Ma è pronto a firmare. Quella che va accelerata è la trattativa con Zielinski: l’intesa di massima è stata raggiunta, vanno definiti i dettagli, tolta la maxi-clausola (il polacco ne ha una da oltre 100 milioni) e spalmato i 4 milioni di questa stagione nei prossimi tre anni. Con la Lazio pericolosamente in agguato.