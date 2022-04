Napoli, Lozano subito in gruppo: per Di Lorenzo terapie in piscina

A poche ore dalla partenza per Bergamo, torna a Napoli Hirving Lozano, il messicano azzurro che era l'ultimo rientro atteso da Luciano Spalletti. Come confermato dal club, questa mattina l'esterno ha svolto l’intera seduta in gruppo insieme con i compagni: Lozano sarà dunque inserito nella lista dei convocati che questo pomeriggio partiranno alla volta di Bergamo.

Il gruppo azzurro, dopo una prima fase di torello in campo, ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto per l'allenamento di rifinitura di questa mattina al Konami Center. Ounas, Petagna e Meret hanno svolto ancora lavoro personalizzato in campo e non saranno a disposizione con il resto della squadra. Per Di Lorenzo lavoro in piscina e personalizzato in palestra.