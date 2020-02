LEGGI ANCHE

«Fare ciò che ami a volte comporta uno sforzo che pochi sanno, che chi ama un gioco non immagina nemmeno». Con queste parole torna a farsi vedere, il messicano delpoco utilizzato da Gattuso e che ha fatto capolino sui social oggi, dopo la vittoria sull'Inter commentando un lungo editoriale di Luis Postigo, ex calciatore che l'ha nominato come miglior messicano.«Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del costo di perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In esse ho trovato una risposta a molte domande che mi passano per la testa. Le tue parole mi hanno sopraffatto, mi hanno incoraggiato» ha continuato il messicano che non vive un momento facile. «Li terrò a mente quando necessario. Non sai come voglio che le tue previsioni si realizzino, continuerò a lavorare sodo per ottenerlo».