Napoli, Lozano va ko: assente anche Osimhen

Hirving Lozano non si allena: il messicano del Napoli, questa mattina a Castel volturno, ha svolto sololavoro differenziato per un risentimento muscolare accusato nelle ultime ore. Un problema fisico che andrà valutato bene domani: il Napoli di Spalletti, infatti, sarà in campo sabato in anticipo contro l'Atalanta per poi affrontare in Champions League l'Eintracht mercoledì.

Assente anche Osimhen questa mattina, ma l'attaccante nigeriano aveva ricevuto un permesso dalla Società per nn essere con i compagni. Il guaio fisico di Lozano fa rima con quello di Giacomo Raspadori: l'attaccante italiano ha svolto lavoro personalizzato in campo ma è ancora lontano dal rientro al completo insieme con la squadra.