Napoli, Lozano è in vendita? Il Siviglia vuole il Chucky

Tra i nomi più chiacchierati dell'estate azzurra potrebbe esserci quello del Chucky Lozano, il messicano del Napoli pronto a diventare anche un pezzo pregiato del prossimo mercato. Secondo Fichajes, il Siviglia di Monchi, alla ricerca di elementi nuovi per il reparto d'attacco, avrebbe messo il nome di Lozano in cima alla lista dei desideri per il prossimo anno.

Non un affare impossibile per il Siviglia: il Napoli, infatti, non chiuderebbe le porte a nessuna uscita, soprattutto in caso di buona offerta. Il club andaluso vuole capire come si chiudera la stagione, con qualificazione Champions o meno, per poi decidere dei nuovi investimenti: Lozano era arrivato a Napoli nell'estate del 2019 per oltre 40 milioni di euro dal Psv, il club di De Laurentiis vorrebbe almeno rientrare dall'investimento fatto tre estati fa. Con il contratto in scadenza nel 2024, il messicano ha segnato quest'anno 5 gol in 32 presenze.