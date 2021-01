Torna a parlare Hirving Lozano, il messicano del Napoli assoluto protagonista di questa prima parte di stagione: «Le lacrime di Insigne sono state un momento complicato per tutti, ma noi siamo sempre al suo fianco. Con Lorenzo abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto, il feeling tra sta migliorando giorno dopo giorno in campo» ha detto l'azzurro, che ha poi commentato la sfida di Supercoppa persa. «Questo è il calcio, si vince e si perde. Ma dobbiamo guardare avanti, c’è ancora tanto da fare in campionato e in Coppa, dobbiamo continuare a seguire la strada che ci indica Gattuso. Ho parlato tanto con lui nei mesi scorsi per risolvere i problemi, mi sta dando tante occasioni in campo e fortunatamente ho approfittato di questa opportunità con il resto della squadra».

Ora torna il campionato. «Anche a Verona andiamo per prenderci i tre punti, siamo costretti a ragionare partita per partita perché questo campionato è lungo e non ci interessa dove si gioca» ha continuato Lozano a Radio Kiss Kiss. «Può succedere davvero di tutto, veniamo da mesi complicati per tutti e bisogna sempre provare a raggiungere gli obiettivi più importanti. L’Europa League per noi è importante, affronteremo una squadra che secondo me è molto forte come il Granada, vogliamo fare più strada possibile in questa competizione».

