Lozano, 45 minuti e ko col Messico: Zielinski risparmiato dalla Polonia

Solo 45 minuti in campo per Hirving Lozano, il messicano del Napoli ieri subentrato nella ripresa durante Messico-Svezia, amichevole pre-mondiale della nazionale centroamericana. La squadra del Tata Martino è stata sconfitta dalla Svezia - che non sarà invece al Mondiale in Qatar - con i gol di Rohden e Svanberg. Il pareggio messicano era stato di Alexis Vega.

Ha vinto, invece la Polonia di Piotr Zielinski, ma il centrocampista del Napoli non ha visto il campo nell'amichevole disputata ieri dai polacchi. Il gol vittoria è stato siglato dal salernitano Krzysztof Piatek ma i polacchi hanno tenuto a riposo gli elementi di spicco della rosa: in panchina per tutto il match, infatti, sono rimasti anche Szczesny e Lewandowski.