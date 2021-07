Napoli, Lubomir Satka per la difesa: rifiutata la prima offerta azzurra

Si è fatto conoscere in Polonia con la maglia del Lech Poznan e agli ultimi Europei con la partecipazione in maglia slovacca, ora Lubomir Satka sembrerebbe entrato anche nelle idee di mercato del Napoli: è Polsat Spor a riportare la notizia con il club azzurro che starebbe pensando al centrale slovacco - con un passato anche nel Newcastle - per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione.

Secondo i media polacchi, la prima offerta sarebbe anche arrivata: 3 milioni di euro per l'acquisto del centrale. Il Lech Poznan, però, che ne detiene il cartellino avrebbe detto no alla prima proposta napoletana perché non vorrebbe lasciarlo andare. Nell'ultima stagione Satka, classe 1995 che può essere utilizzato sia al centro della difesa che come terzino destro, ha giocato 28 partite tra campionato polacco e Europa League.