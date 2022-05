Napoli, Luperto pronto ai saluti: l'Empoli lo riscatta definitivamente

Dopo qualche stagione senza continuità a Napoli e tanti prestiti in giro per l'Italia, Sebastiano Luperto è pronto ad accasarsi a Empoli, società in cui quest'anno ha trovato spazio e ottime prestazioni con la gestione Andreazzoli. «Se l’Empoli vuole può riscattare Luperto e prenderlo a titolo definitivo» ha confermato l'agente del centrale Diego Nappi.

«Aspettiamo la fine del campionato e vediamo il tutto. Luperto è cresciuto tanto sotto l’aspetto fisico e mentale, l’allenatore lo conosceva bene e lui conosceva bene la piazza» ha continuato Nappi a Radio Marte. «Ha avuto un buon anno dopo quello negativo a Crotone l’anno precedente». In questa stagione, il difensore leccese ha messo insieme 23 presenze in campionato.