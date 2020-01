LEGGI ANCHE

Il difensore e l'attaccante. Ilrischia di affrontare l'Inter all'epifania senza Dries Mertens , entrambi alle prese con problemi fisici che ne mettono a rischio la disponibilità per la prima gara di campionato del nuovo anno.Il gruppo al lavoro anche quest'oggi -per la prima volta nel 2020 - con Gennaro Gattuso a Castel Volturno ha visto ancora alle prese con l'allenamento personalizzato l'attaccante belga, mentre hanno svolto terapie sia Koulibaly che. Buone nuove per, il centrale azzurro rientra in gruppo e ha svolto per intero l'allenamento.