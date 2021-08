Napoli, Luperto saluta il campo: test fisici per Mertens e Lozano

Il Napoli di Spalletti riapre le porte dello Stadio Patini per l'allenamento pomeridiano, ma in campo manca Sebastiano Luperto: il difensore del Napoli non si è allenato con i compagni perché a un passo dall'Empoli, squadra con cui giocherà la prossima stagione in prestito e riscatto a fine stagione.

La grande novità di giornata risponde ai nomi di Hirving Lozano e Dries Mertens: i due attaccanti azzurri sono arrivati insieme a Castel di Sangro, hanno salutato i tifosi in campo e poi si sono dedicati ai test fisici. Petagna parte in gruppo e parte personalizzato. Per Ghoulam, Zedadka e Palmiero lavoro personalizzato in campo, mentre Machach e Contini hanno lavorato in palestra.