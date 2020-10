«Crotone è una grande piazza, l’allenatore ha spinto tanto e mi voleva con lui». Sebastiano Luperto si presenta ai suoi nuovi tifosi e lo fa dai canali ufficiali del club calabrese: «Spero di ripagare in campo la fiducia e dimostrare le mie qualità. Ho bisogno di spazio e continuità per far vedere quanto valgo. Penso che sia la piazza giusta, ho scelto Crotone per avere più possibilità in campo».

«La Serie A è un campionato duro, dobbiamo essere una squadra compatta che rema verso la salvezza» ha continuato il difensore ancora di proprietà del Napoli. «Con la Juventus sarà difficile, è una delle squadre migliori al mondo ma sicuramente diremo la nostra. Sto bene fisicamente, ho fatto tutta la preparazione e mi sento bene anche se non ho i 90 minuti nelle gambe. Finalmente è finita la quarantena, sono pronto per tornare in campo».

