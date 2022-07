Napoli, Luperto torna a Empoli: tra un anno la cessione definitiva

Altra operazione in uscita conclusa per il Napoli di Cristiano Giuntoli: gli azzurri hanno mandato nuovamente a Empoli Sebastiano Luperto, difensore pugliese che già in Toscana aveva giocato l'ultima stagione. La formula, però, cambia: dopo il prestito secco, come riportato da Sky Sport, Luperto tornerà all'Empoli con un prestito oneroso e l'obbligo poi di riscatto per i toscani nel 2023.

Tra un anno, dunque, si interroperà definitivamente il rapporto tra il Napoli e Luperto, che in azzurro non ha mai trovato troppa continuità. Luperto, nell'ultima stagione di Serie A, ha giocato 24 partite con la maglia dell'Empoli, contribuendo alla salvezza dei toscani sotto la guida di Andreazzoli. Ora è pronto per il ritorno in Toscana dove troverà Zanetti.