Napoli, Machach venduto in Grecia: l'algerino firma con lo Ionikos Nikaias

Non ha mai esordito in maglia azzurra ma un'estate fa aveva saputo mettersi in mostra nel pre-campionato con il Napoli di Luciano Spalletti: Zinedine Machach saluta il club azzurro, in quattro anni solo prestiti e bocciature, mai realmente considerato dagli allenatori che si sono alternati in panchina. L'algerino 26enne ha firmato con il Ionikos Nikaias nella massima serie greca, club che gioca le partite casalinghe allo stadio Neapoli.

«Sono molto felice di essere qui e di essere un membro di questa squadra» le parole di Machach, nell'ultima stagione in prestito all'Honved in Ungheria e autore di tre reti. «Tutte le persone del gruppo, dalla prima all'ultima, mi hanno accolto molto calorosamente. Ho una grande motivazione e voglia di lavorare, insieme cercheremo di vincere più partite possibili». Il Napoli lo aveva acquistato a costo zero dal Tolosa nel 2018.