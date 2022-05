Napoli, maglia azzurra in finale Champions: la indossa Ochocinco

Una maglia del Napoli - nella sua versione "Maradona Game" utilizzata nell'ultima stagione - allo Stade de France per la finale di Champions League? Sì, indossata da Chad Ochocinco, ex giocatore di football americano conosciuto per aver indossato le maglie di Bengals, Patriots e Dolphins, che ha portato l'azzurro del Napoli nel match finale tra Liverpool e Real Madrid. Ochocinco (all'anagrafe Chad Javon Johnson) non ha mai nascosto la passione per il calcio e per il Napoli, conosciuto grazie all'amore per Maradona. Il club azzurro ha anche risposto alla sua foto sui social.