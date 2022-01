Napoli, la maglia flames è prima su Amazon: utilizzata in 2 partite

È stato svelato ieri ai tifosi il nuovo "Flames Kit", la decima versione della maglia del Napoli per la stagione 2021/22. Questa innovativa divisa, accompagnata da fiamme azzurre per l'occasione, è stata ideata per il San Valentino e per legare i tifosi napoletani all'amore per la squadra del cuore: subito ottima la risposta dei tifosi sul mercato, la maglia - a 24 ore dalla messa in vendita - è al primo posto nei bestseller di Amazon, la più venduta tra le maglie da calcio.

E oggi sarà anche l'occasione giusta per vederla all'opera. Il nuovo "Flames Kit", infatti, sarà utilizzato dalla squadra di Luciano Spalletti in due gare: oggi, nel derby contro la Salernitana, e poi contro l'Inter dopo la sosta, sempre al Maradona, nel weekend di San Valentino. C'è attesa, da parte dei tifosi, per una eventuale e ulteriore versione da svelare in occasione del match europeo contro il Barcellona.