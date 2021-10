Napoli, una maglia per Halloween: edizione limitata con Torino e Bologna

I rumors erano veritieri, ancora una volta: il Napoli e Armani sono pronti a svelare la nuova maglia di questa stagione, la quarta versione della nuova divisa napoletana che però sarà usata solo per Halloween. Una divisa a tema horror dunque, che presenterà il tema di ragnatele su una maglia completamente nera, lì dove i primi concept sono stati già svelati in rete da grafici appassionati.

📌 EA7 firma per il Napoli una nuova maglia in occasione di Halloween 🎃



👉 https://t.co/IX1NYTikxj



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/wCXTwHRods — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 16, 2021

«Per la prima volta una squadra di calcio avrà una divisa ufficiale di gara alternativa, con una grafica d’impatto pensata per Halloween, ma adatta a ogni momento della stagione: il disegno di una ragnatela bianca su fondo nero che rievoca il mondo dei supereroi» si legge dal comunicato azzurro. La nuova maglia - disponibile in una limited edition di 1926 esemplari (in omaggio all’anno di fondazione della società sportiva) - sarà utilizzata solo in due occasioni, domani contro il Torino e poi nel turno infrasettimanale della prossima settimana contro il Bologna.