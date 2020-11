Mentre fuori dallo stadio i tifosi omaggiavano Maradona con cori e fumogeni, all'interno del San Paolo il Napoli, impegnato in Europa League contro il Rijeka, è sceso in campo con la maglia dell'argentino scomparso ieri. Tutti con la 10 sulle spalle e con il nome dell'indimenticabile campione scritto sulla casacca azzurra.

Nei maxi schermi all'interno dell'impianto girava il volto felice del "Pibe De Oro" mentre si divertiva a far ammattire gli avversari con le sue giocate. Grosse emozioni prima del fischio d'inizio. E soprattutto durante il minuto di raccoglimento: i calciatori sono apparsi provati e trasportati da quello che stava succedendo all'esterno del San Paolo. Quella di stasera è la prima partita del Napoli senza il suo "Re". E per questo si sta facendo di tutto per ricordarlo al meglio. Anche Gattuso è apparso visibilmente emozionato.

Ultimo aggiornamento: 21:40

