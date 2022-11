Napoli, la maglia per Natale: fondo azzurro, bordi rossi... e una renna

Non più solo per i bambini: il Napoli svela la maglia da gara natalizia che riprende quella già vista e indossata dai baby tifosi azzurri in occasione dell'ultima gara al Maradona contro l'Udinese a novembre. Una renna natalizia svetta sul dorso della nuova maglia azzurra pensata per grandi e piccini. Costo 125 euro. Per l'occasione, il club azzurro ha anche svelato la collezione natalizia con un maglione azzurro e un cappellino dedicati alle festività.

La magia del Natale scende in campo con il Set Gara Junior Natale e la Maglia Gara Natale! ⚽️🎄



🛒 Official Web Store SSC Napoli: https://t.co/XmWZkZRi5t

🛍 Brand Store Amazon: https://t.co/NKOFiuhxam

🏪 Official Store SSC Napoli: https://t.co/8t3FvYyuJ9



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WvxReclFrt — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 29, 2022