LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una maglia per ricordare la straordinaria prestazione della scorsa settimana contro l'Inter e il gol che ha reso Dries Mertens il miglior bomber di sempre della storia azzurra. Questa la speciale iniziativa del Napoli presentata dal club tramite sito ufficiale: «In occasione della gara del Campionato Serie A TIM Hellas Verona- Napoli in programma domani, il Napoli andrà in campo con una speciale “patch” celebrativa “” che sarà apposta sulla manica sinistra delle divise da gioco di tutti i calciatori» si legge dal comunicato.Un'idea che sarà disponibile anche per i tifosi: «La maglia dedicata al nostro fuoriclasse sarà in vendita, in concomitanza al calcio di inizio del match con il(7.30 PM), presso gli Official Store della SSC Napoli del Centro Commerciale Campania e della Stazione Centrale e nello Store on line del Club (sscnapolistore.it) e sarà presentata in uno speciale gift box realizzato per celebrare questo fantastico traguardo».