Una vittoria per rilanciare le voglie di qualificazione europea ma soprattutto per prepararsi al meglio alle prossime sfide in campionato. «A Bologna ci aspetta una partita difficile, non possiamo permetterci un inizio gara così» ha chiarito Nikola Maksimovic in conferenza dopo la vittoria contro il Rijeka. «Se giochiamo come nel secondo tempo andrà tutto bene. Nelle ultime uscite abbiamo avuto dei passi falsi, dobbiamo lavorare tanto per ottenere il ritmo ideale».

«Siamo consapevoli degli errori fatti questa sera nel primo tempo, in futuro riusciremo a raggiungere la giusta forma per avere il solito ritmo di questo Napoli» ha aggiunto il difensore serbo in conferenza. «Il primo tempo del Rijeka è stato fantastico ma sapevamo che non avrebbero potuto reggere quel ritmo a lungo. Rubavano troppo facilmente la palla, mentre nella ripresa abbiamo fatto bene».

