Napoli e Maksimovic in tribunale: «ADL vuole il 25% dello stipendio»

L'ammutinamento di due stagioni fa ancora fa rumore nelle stanze del Napoli. Il club ha portato avanti le sue ragioni anche con i calciatori che hanno ormai lasciato l'azzurro, come Nikola Maksimovic. «Per quanto riguarda il difensore serbo, è stato fatto ricorso per la nomina e verrà a breve costituito il collegio. Di più non posso dire al momento» le parole dell'avvocato Fulvio Marrucco, che segue la vicenda.

Ma quali sono le richieste del club di De Laurentiis? «Il club azzurro chiede una sanzione commisurabile nel 25% dello stipendio mensile, il massimo previsto per le multe» ha continuato l'avvocato a Radio Marte. «Non so se la questione va avanti solo per i giocatori che oggi non giocano più per il Napoli, ma da quello che leggo pare di sì» ha concluso.