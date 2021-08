Napoli, su Maksimovic c'è il Genoa: il serbo stava aspettando gli azzurri

Un mese e mezzo da svincolato, con la voglia di rimettersi subito in gioco. Nikola Maksimovic aspettava il Napoli e il Napoli è arrivato: gli azzurri hanno proposto al difensore serbo un rinnovo per un altro anno insieme, con un ingaggio però ampiamente al di sotto rispetto a quanto lo stesso calciatore aveva guadagnato nel club negli anni precedenti.

LEGGI ANCHE Napoli, Juan Jesus è il primo colpo: ​il difensore ex Roma a parametro 0

Maksimovic ha ricevuto la proposta nelle scorse ore e sta già valutando il ritorno. Napoli è sempre stata in cima ai suoi pensieri anche quando le offerte importanti arrivavano dall'estero. Dopo l'azzurro, però, l'Italia resta meta favorita: ecco perché nelle ultime ore, come riportato anche da Sky Sport, il Genoa si è fatto sotto per accaparrarselo prima di tutti. Starà a lui decidere se lavorare o meno con Spalletti.