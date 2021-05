Napoli, Maksimovic torna al lavoro e in campo si rivede anche Koulibaly

Buone notizie per Nikola Maksimovic. Il difensore serbo ha superato la positività al covid nelle scorse ore e questa mattina ha completato l'iter di visite post covid presso la Clinica Pineta Grande con il Dottor Elpidio Pezzella per potersi riaggregare al gruppo azzurro dopo due settimane di isolamento.

Per Kalidou Koulibaly solo lavoro in palestra e personalizzato in campo, difficile rivedere il difensore franco-senegalese in campo per l'ultima sfida dell'anno contro il Verona. Continua il lavoro in palestra e campo per Ghoulam, alle prese con la riabilitazione del ginocchio rotto.