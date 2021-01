Giorni intensi per Fali Ramadani, l'agente di Nikola Maksimovic che sta pensando anche al futuro del suo assistito. Per il difensore serbo un contratto in scadenza con il Napoli e le porte della Premier League che potrebbero spalancarsi in vista del prossimo anno. A contatto con l'agente del serbo ci sarebbe già stato infatti il Tottenham di José Mourinho, interessato a Maksimovic visto il cartellino gratis e l'ingaggio accettabile.

Secondo il portale Football London, la società inglese pare disposta ad assecondare le richieste economiche del difensore azzurro ma a partire dalla prossima estate. In questo mercato invernale il Napoli chiederebbe circa 10 milioni per lasciarlo partire. Sulle tracce di Maksimovic ci sono anche il West Ham e l'Everton di Carlo Ancelotti che l'ha allenato in azzurro, così come il Fulham.

