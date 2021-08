Napoli, Maksimovic va in Francia? C'è il Marsiglia sull'ex azzurro

Un mese ormai senza contratto e le possibilità di ritornare a Napoli sempre più esigue. Così Nikola Maksimovic sfoglia la margherita: il centrale difensivo serbo ha ricevuto nelle ultime ore un'importante offerta dalla Ligue 1, con il Marsiglia che ha messo gli occhi sull'ex Torino e Napoli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Maksimovic avrebbe anche già detto sì al club francese con cui c'è un accordo di massima sull'ingaggio per i prossimi anni. Ora il Marsiglia deve concludere qualche colpo in uscita prima di dare l'ok definitivo: su Maksimovic c'era stato anche l'interessamento dell'Inter qualche mese fa, il Siviglia è stato l'ultimo club a farsi avanti per lui.