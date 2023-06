Napoli, i mal di pancia di Elmas: «Valutazioni con il nuovo allenatore»

«Elmas è un po' sottovalutato nonostante abbia tanta esperienza pur essendo ancora un giovane» le parole di George Gardi, agente del calciatore macedone protagonista nel Napoli di Luciano Spalletti che ha appena conquistato lo scudetto. Pur essere un titolare aggiunto, Elmas è specialmente subentrato dalla panchina nelle occasioni importanti. Il suo contratto con il Napoli scade nel 2025.

«È un Nazionale, gioca da quattro stagioni ad alto livello» ha spiegato Gardi in una diretta social. «C'è tanto interesse su di lui perché è duttile, ha personalità e un grande futuro. Col nuovo allenatore del Napoli ci saranno delle valutazioni e si capirà cosa fare, in caso di partenza troveremo delle soluzioni dato che, come detto, Elmas piace in Inghilterra, in Spagna e in Bundesliga».