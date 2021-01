Un doppio colpo dal sapore di Napoli per rilanciare le quotazioni di un Parma in difficoltà. Roberto D'Aversa, appena tornato in panchina per i gialloblu, guarda in azzurro e vuole portare in Emilia Kevin Malcuit e Adam Ounas, altro napoletano in prestito a Cagliari e che potrebbe cambiare destinazione a stagione in corso.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo l'addio alla Fiorentina, la pista Malcuit può portare proprio a Parma per regalare continuità al terzino francese che ha giocato solo spezzoni di gara fin qui. Stesso dicasi per Ounas, che a Cagliari non è esploso come ci si aspettava a causa di piccoli problemi fisici e per il covid, pronto dunque a cambiare squadra in questo mercato d'inverno. I due si sono incrociati a Napoli nella stagione 2018/19.

