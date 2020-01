LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Serviva un'uscita o, quantomeno, una eliminazione dalla prima lista consegnata la scorsa estate. E a fare le spese è Kevin Malcuit , il terzino francese infortunatosi al legamento crociato lo scorso ottobre durante la sfida con lae che difficilmente tornerà in campo in questa stagione.Così il nome del francese è stato depennato dalla lista azzurra dei 25 disponibili per giocare in campionato per far spazio all'ultimo arrivato Stanislav Lobotka . Lo slovacco e Demme, così, potranno essere in campo già questa sera con la. In attesa di altri movimenti di mercato che possano ancora modificare le scelte del club azzurro.