Una domenica diversa anche per Kevin Malcuit, il terzino francese del Napoli che sembrava prossimo alla partenza ed è invece rimasto in azzurro al termine del mercato estivo. Per la gara contro l'Atalanta di oggi, Gennaro Gattuso l'ha anche riaggiunto al gruppo di convocati che sarà al San Paolo insieme con Fernando Llorente.

Malcuit ha così voluto "celebrare" il rientro in squadra insieme con i compagni con una foto su Instagram. Lo scatto, nel bus verso il San Paolo, insieme con il compagno Dries Mertens: «Di nuovo insieme, mi mancava» scherza il francese, a cui il belga risponde con un bacio social.

Ultimo aggiornamento: 14:45

