Napoli, Malcuit no stop: si allena nella pausa per rientrare in gruppo

Il problema muscolare lo ha tenuto fuori nell'ultima settimana, ma Kevin Malcuit proverà a essere nuovamente a disposizione di Luciano Spalletti già dalla sfida alla Roma. Il terzino francese, in scadenza di contratto con il Napoli, si sta allenando in questi giorni di vuoto al Konami Center: il club ha concesso a tutti due giorni di pausa - si rientrerà domani al lavoro - ma Malcuit sta recuperando dai guai fisici e non si ferma, per ritrovare quanto prima i compagni.