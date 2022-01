Napoli, Malcuit positivo al covid: asintomatico, è in isolamento

Per un Andrea Petagna finalmente in gruppo, un Kevin Malcuit out: il francese, come confermato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, è risultato positivo al tampone molecolare, è asintomatico, e osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio. Il terzino azzurro era in isolamento dallo scorso 1 gennaio per essere stato a contatto con un positivo prima del rientro in gruppo e non si è mai allenato con la squadra di Spalletti in questi giorni. Confermata la negatività, invece, di Andrea Petagna.

