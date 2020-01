LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tocco all'erbetta che mancava da un po', per ristabilire il feeling che tanto gli piace. Kevin Malcuit torna in campo per la prima volta dopo l'infortunio al ginocchio che lo tiene lontano dal calcio giocato. Il francese questa mattina ha vissuto un lunedi dell'epifania particolare, con il primo sorriso dopo tanto tempo mentre la squadra prepara la sfida all'ha scritto il francese sui social, che poi ha postato una foto ed un video che lo riprende mentre corre blandamente sui campi di Castel volturno.si era fatto male a fine ottobre contro la Spal e si era subito sottoposto ad intervento a Roma.