Ancora qualche giorno di mercato in questo inverno avaro di colpi. Giorni che potrebbero essere importanti anche per il Napoli: conclusa la cessione di Milik, il club azzurro può liberare altro spazio con altre due cessioni importanti, quella di Fernando Llorente e quella di Kevin Malcuit.

LEGGI ANCHE Benitez lascia il Dalian di Hamsik: «La pandemia è ancora tra noi»

Il terzino francese - nemmeno convocato per la trasferta di Verona - ha trovato pochissimo spazio in questa prima metà di stagione, non è nei piani tecnici di Gattuso e resta ai margini del progetto azzurro - escluso già a inizio anno dalla lista per le gare europee -, così da diventare un elemento importante per altri club. Sulle sue tracce resta la Fiorentina di Prandelli che, dopo aver perso Conti in quel ruolo, ha voglia di coprire la zona destra del campo con un terzino affidabile e sarebbe disposta a dare minuti e continuità al francese arrivato in azzurro nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA