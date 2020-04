LEGGI ANCHE

Quella maledetta trasferta di fine ottobre la ricorda perfettamente Kevin Malcuit , il terzino delche ormai da sei mesi non scende in campo. Già diverse settimane prima del lockdown il francese aveva però ricominciato la riabilitazione in campo ed era pronto a tornare a disposizione.Un rientro che lo stessosembra annunciare direttamente via social: su Instagram le immagini delle sue giocate migliori in magliae un sibillino «Continua» che fa tornare un sorriso. Quando il calcio italiano tornerà, tornerà anche Malcuit, a disposizione di Gattuso per giocarsi il suo posto in azzurro.