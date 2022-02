Napoli, Malcuit sfida l'ex compagno Aubameyang: «Ci vediamo tra poco»

Da oggi è ufficiale: il Barcellona ha comunicato sul proprio sito l'arrivo di Pierre-Emerick Aubameyang dall'Arsenal. L'attaccante del Gabon, che aveva rescisso il contratto con i londinesi, ha firmato un contratto fino al 2025 con i blaugrana che tra qualche giorno sfideranno in Europa League il Napoli di Spalletti. «Ci vediamo tra due settimane, fratello» ha scritto sui social Kevin Malcuit: Aubameyang e il terzino azzurro, infatti, sono ex compagni di squadra, avendo giocato insieme con la maglia del Monaco per una stagione (2010/11). L'attaccante conosce bene anche Faouzi Ghoulam con cui ha militato nel Saint-Etienne qualche anno più tardi.

LEGGI ANCHE Napoli, Ambrosino show con la Spal: «Oggi bravi, la classifica è corta»