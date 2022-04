Napoli, si ferma anche Malcuit: sovraccarico alla gamba, resta out

Non solo Victor Osimhen. Luciano Spalletti questa mattina al Konami Center ha dovuto fare a meno anche di Kevin Malcuit: come riportato dal club attraverso i canali ufficiali, il terzino francese ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra avvertito in queste ore. Non proprio la migliore notizia vista anche l'assenza di Di Lorenzo e il solo Zanoli - titolare domenica scorsa a Bergamo - disponibile nel ruolo.

Il gruppo azzurro agli ordini dell'allenatore toscano, dopo una prima fase di attivazione e torello, ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Continua il lavoro dello staff medico del Napoli con gli infortunati: Ounas, Petagna e Di Lorenzo questa mattina hanno svolto personalizzato in campo. Complicato immaginare il recupero dei primi due per la gara contro la Fiorentina di domenica.