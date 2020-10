Un nome che poteva interessare nell'ultima estate di mercato azzurra era quello di Ruslan Malinovskyi, la stella dell'Atalanta che ha saputo mettersi in mostra negli ultimi mesi. «Ad essere onesti, il Napoli è stato interessato al calciatore ma non si è mai arrivati a un'offerta vera e propria», ha confessato il suo agente Sergiy Serebrennikov a Radio Marte.

«Sì, c'è stata una manifestazione di interesse ed è finita qui. Mykolenko? Più o meno la stessa situazione» ha continuato l'agente parlando del difensore ucraino che sembrava essere ai primi posti della lista azzurra. «C'è stato molto interesse tramite la stampa o intermediari ma non siamo mai arrivati a una discussione con il Napoli. Lo hanno seguito ma per ora non è successo nulla di concreto».

