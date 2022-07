Napoli-Mallorca, biglietti in vendita: non cambia il prezzo delle amichevoli

Nonostante il risultato di pubblico non così entusiasmante contro l'Adana Demirspor, non cambiano i prezzi dei tagliandi per le altre tre gare amichevoli che attendono il Napoli di Spalletti nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno ancora il Mallorca, poi Girona e Espanyol, trittico spagnolo per avvicinarsi alla stagione nuova che sta per cominciare.

La novità è che, a partire dalle 8 di questa mattina, i tifosi azzurri potranno acquistare anche in loco i biglietti da oggi disponibili per le amichevoli - punto vendita indicato dalla società: Tabaccheria Casacchia, via Porta Napoli a Castel di Sangro - Per la gara contro l'Adana, infatti, tanti erano stati i disservizi per i napoletani che, giunti in Abruzzo, avrebbero voluto acquistare fisicamente il biglietto poco prima della partita ma con poca fortuna.