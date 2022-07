Napoli-Mallorca, probabili formazioni: a Lobotka le chiavi del centrocampo

Inviato a Castel di Sangro

La voglia di Napoli è questo incredibile sentimento che muove le folle (almeno tremila e cinquecento anime, tremila e cinquecento cuori e settemila occhi) ad assistere a un allenamento di meno di un'ora e mezzo. Ci fosse stato un applausometro, Osimhen l'avrebbe mandato in tilt, visto che ogni cosa che fa è sottolineata da un'ovazione, anche quando colpisce la traversa con un colpo di testa. Sono giorni intensi, con la squadra che viene a contatto con l'umore della gente, ne soppesa le inclinazioni, ne misura gli entusiasmi, lo stato della fiducia. E dai cori e dagli applausi, la fiducia in questo nuovo Napoli cresce col passare dei giorni. In un clima organizzativo perfetto, senza neppure una crepa: tutto affidato ad Alessandro Formisano e Angelo Iannone, con il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, che è al settimo cielo: «Sono giorni straordinari lo stadio ieri mattina era stracolmo. Avere qui il Napoli è motivo di orgoglio per tutto l'Abruzzo».

Al netto degli improbabili esperimenti a cui si assiste durante queste partitelle a ranghi misti (prima a tutto campo, poi spostando una della porte sulla linea mediana), Spalletti si è soffermato con Ambrosino in una seduta speciale di tiro. Luciano è tra i più applauditi, ma non cade nella tentazione di calciare un rigore anche se la curva glielo chiede a gran voce. Oggi c'è il Maiorca, quarta amichevole che questo precampionato italiano: nel dna della squadra deve entrare il 4-3-3 dunque là nel mezzo spazio a Lobotka, regista silenzioso. Chissà se Zielinski partirà dall'inizio o il groviglio di mercato spingerà Spalletti a tenerlo un po' a riposo. In ogni caso, si ipotizza questo formazione: Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. La gara avrà inizio alle 20,30 e sarà visibile, in pay per view, al prezzo di 9,99 euro, su Sky Sport. Allo stesso prezzo, dopo il successo della prima produzione firmata dal club azzurro, sarà possibile assistere al match sul canale Facebook del Napoli. Si comincerà 45 minuti prima del calcio d'inizio e la trasmissione continuerà, senza interruzioni, fino a circa 30 minuti dalla fine della partita. I conduttori saranno Claudia Napolitano e Luca Turco con l'inserimento frequente dei Fius Gamer Antonio, Andrea e Mirko Fusco. La telecronaca è di Carlo Alvino.