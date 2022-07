Napoli-Mallorca, salta la diretta a pagamento: la rabbia dei tifosi

Dopo le ottime prove delle prime amichevoli, ecco i primi problemi tecnici per il Napoli. Non in campo ma in cabina di regia: anche per l’amichevole contro il Mallorca a Castel di Sangro, infatti, il club azzurro ha proposto ai tifosi la gara a pagamento sui propri canali Facebook. Ma qualcosa non ha funzionato: nel bel mezzo del primo tempo, prima problemi di sfasamento audio-video e poi la diretta che si è bloccata un paio di volte per diversi minuti nel corso della prima frazione di gioco.

Dopo questo impasse gli organizzatori hanno lanciato una nuova diretta video è stata lanciata sulla pagina ufficiale. Stavolta al prezzo di 8.99€. Una condizione surreale a cui i tifosi hanno reagito nel peggiore dei modi. I commenti arrivati dai fan azzurri hanno colonizzato la pagina ufficiale de club. Tanti i napoletani che tra i commenti hanno anche postato link alternativi di canali pirata che hanno fornito la diretta della gara gratis, aggirando le modalità proposte dal club.