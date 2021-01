Una partita da avversario che può valere il doppio per Rolando Mandragora, centrocampista classe 1997 nato a Napoli e titolare nell'Udinese di domani. La crescita calcistica nel vivaio Juventus non ha mai favorito ipotesi di mercato, che però il suo agente non disdegna: «Rolando è un vero e proprio geometra del centrocampo, un uomo d'ordine che può far comodo ad ogni grande allenatore. Poi a livello umano è straordinario, oltre ad essere un signor professionista».

«C'è un sottile filo che ci lega con il Napoli, ma da diverso tempo», ha aggiunto l'agente Luca De Simone a Radio Kiss Kiss. «Mi risulta che a Gattuso piaccia molto, nella sua idea di centrocampo può starci. Abbiamo sempre mandato messaggi di amore al Napoli, il telefono è acceso per un'eventuale collaborazione futura. Per me somiglia al primo Jorginho visto in azzurro".

