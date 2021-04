Napoli e Mandragora, tanta stima: «Ci aspettiamo una telefonata»

Avversario stasera con il Torino, ma il napoletano Rolando Madragora resta un profilo sempre interessante per il club azzurro. «Nella sua famiglia sono tutti tifosi del Napoli, sarà un derby per lui. L'ho sentito stamattina, è in un periodo di forma assoluta, lo stiamo vedendo» ha detto il suo agente Luca De Simone a Radio Punto Nuovo. «È carico: la partita contro il Napoli è la partita dell'anno».

Un futuro a Napoli non è un'idea così bizzarra. «Con Giuntoli non ho mai avuto contatti diretti, ma abbiamo contatti con la dirigenza del club per attestati di stima per lui, aspettiamo una telefonata ufficiale» ha continuato l'agente a Radio Punto Nuovo. «Questa sera sarà gara dura, il Torino si chiuderà. Nicola li ha preparati a soffrire, ma vedremo un grande Napoli».