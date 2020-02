LEGGI ANCHE

«Non abbiamo pensato al, siamo dietro in classifica e dovevamo vincere. L'abbiamo fatto anche con una buona prestazione e va bene così». Kostas Manolas applaude il suodopo il successo di Brescia. «Dovevamo giocare più veloce la palla nel primo tempo, il campo non era nelle migliori condizioni. Gattuso ci ha caricato nello spogliatoio, siamo usciti carichi e abbiamo vinto la partita».«Il gruppo era solido anche con Ancelotti , anche se non sono venuti fuori i risultati. Abbiamo perso tanti punti immeritatamente» ha continuato a Sky Sport. «Prima della partita ho detto adi essere più preciso al tiro e quindi abbiamo esultato insieme. Colsarà difficile, ma non partiamo battuti. Facciamo la nostra partita e vediamo che ne viene fuori. Il mio gol quando ero a Roma ormai è passato, speriamo vengano altre emozioni fuori del genere e di fare un'ottima partita. Giocare contro? Preoccupato lo sei sempre, ma nessuno è imbattibile».