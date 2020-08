LEGGI ANCHE

La lombalgia è già un ricordo. Kostas Manolas è rientrato in campo questa mattina, puntuale allo Stadio Patini di Castel di Sangro dove ilsta spendendo gli ultimi giorni di ritiro e di preparazione in vista della nuova stagione che comincerà ufficialmente il 19 settembre con il ritorno dellaIl difensore greco delsi era fermato ieri pomeriggio per un problema fisico che sembra essere già alle spalle: Gattuso ha ritrovato questa mattinae con lui il gruppo al completo, al netto delle tredici assenze di calciatori andati in nazionale lo scorso sabato.