Ultimo aggiornamento: 22:56

Tra i protagonisti del match c'è di certo Kostas Manolas , bravo ad arginare stasera le offensive di Lukaku e. «Dopo la sconfitta di domenica abbiamo fatto una grande partita stasera. Merito di tutti, abbiamo rialzato subito la testa contro l'Inter che è una grande squadra pronta a giocarsi lo scudetto» ha detto il greco ai microfoni Rai.«Stiamo lavorando in continuazione in settimana per migliorare in difesa, qualcosa già va meglio, ma contro le piccole cala l'attenzione» ha continuato. «Domenica ne abbiamo subiti tre, stasera abbiamo dimostrato di saper anche soffrire, se facciamo così possiamo toglierci qualche soddisfazione. Ma la qualificazione è ancora aperta, l'Inter verrà a Napoli per rimontare, noi dovremo prepararci al meglio per vincere anche quella».