Napoli, Manolas-show a Dimaro: il gol del greco dalla linea di fondo

Protagonista assoluto in questi giorni di ritiro a Dimaro, Kostas Manolas oggi si è fatto notare anche per il fiuto del gol. Il difensore del Napoli, al termine dell'allenamento mattutino in Val di Sole, si è messo in mostra con un pregevole gesto tecnico: posizionato dietro la linea di fondo, Kostas ha colpito il pallone con un gentile tocco d'esterno trovando il gol, immortalato da un tifoso presente a Carciato.

